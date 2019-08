Gezocht: jongeren voor historische fietstocht

Welke verhalen vertelden je (over)grootouders over de Tweede Wereldoorlog? Misschien moesten ze met hun gezin vluchten? Zaten ze in het verzet? Of smokkelden ze wel eens eten over de grens? Sommigen belandden in Kazerne Dossin of Fort Breendonk, 2 gevreesde oorlogsplekken in Antwerpen.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd. Dat vieren en herinneren we tijdens de Bevrijdingsdagen. Op zondag 8 september vinden in Kazerne Dossin en Fort Breendonk rondleidingen en workshops voor jongeren plaats. Je komt er meer te weten over de mensen die naar hier gedeporteerd werden.

Bovendien kan je helpen om deze Antwerpenaars symbolisch terug thuis te brengen door in colonne met hun portret naar het Stadspark te fietsen. Daar worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die dag plechtig herdacht.

Schrijf je individueel in of meld je samen aan met je scoutsmakkers, chirovrienden of leden van de studentenclub. In een groep van 75 deelnemers fiets je onder begeleiding naar het Stadspark.

Daar word je ontvangen door de burgemeester en de band van de Grenadier Guards, een van de oudste en meest iconische regimenten van het Britse leger. De band zelf bestaat al meer dan 300 jaar en speelt de muziek bij Buckingham Palace tijdens de wissel van de wacht.

Stuur voor 31 augustus een mail naar protocol@antwerpen.be met:

je naam en voornaam

je leeftijd

je e-mailadres

eventueel je telefoonnummer

Deze activiteit is gratis. Stad Antwerpen voorziet in fietsen vanaf het vertrekpunt.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)