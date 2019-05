De gemeente Essen is op zoek naar voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor was er vandaag een inzamel-dag in het Cultureel Centrum. Mensen konden er terecht met foto's, documenten en hun verhalen. Alles wordt gedocumenteerd en in oktober wordt een groot deel daarvan tentoongesteld in het dorp, want dan is het 75 jaar geleden dat Essen bevrijd werd van de Duitse bezetters.