Gezocht: vrijwilligers voor Jazz Middelheim

Ruim 12.000 bezoekers brachten vandaag een bezoek aan één van de 25 locaties van de Fortengordel van de provincie Antwerpen. Dat maakt van de 9de editie een absolute recordeditie, mede te danken aan het mooie weer en het recordaantal deelnemende forten. Bezoekers konden vandaag terecht op 25 locaties. De provincie Antwerpen organiseert dit evenement al voor de 9e keer. Bedoeling is om de forten van de binnen- en buitengordel in de kijker te zetten. Het publiek kon genieten van een zeer gevarieerd aanbod interessante activiteiten. De forten van Kapellen, Wommelgem en Borsbeek lokten elk meer dan 1.000 bezoekers. Nieuwkomer Lillo trok 300 nieuwsgierigen, het Gunfire museum in Brasschaat 450 en het fort van Stabroek, dat de twintigste verjaardag van Stafort viert, maar liefst 800. De forten in en rond Antwerpen zijn een blijvende herinnering aan Wereldoorlog I. Anno 2017 krijgen de forten steeds meer een invulling als activiteiten-, cultureel of verenigingscentrum of als park- of natuurgebied. De gevarieerde programmatie bood elk fort de mogelijkheid zijn specifieke eigenheid sterk in de verf te zetten. Onder de noemer Forté genoot het publiek bovendien van een ruime selectie aan muzikale acts van veelal jonge en lokale talenten. Voor de volgende editie, een feesteditie, denkt de provincie al na over iets speciaals. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) kijkt al vooruit: “Na dit succesvolle resultaat kijk ik met vertrouwen uit naar de 10de editie van de Fortengordel in 2018. Daar past misschien een extra feestelijk tintje bij, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ik ben ook benieuwd naar de resultaten van de publieksenquête die vandaag in meer dan 10 forten is uitgevoerd. Die feedback van onze bezoekers nemen we absoluut mee in de organisatie van de Fortengordel 2018”. Foto Provincie Antwerpen