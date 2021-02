Gezochte en veroordeelde crimineel opgespoord en gevat

Vorige dinsdag kon de arrestatie-eenheid van Politiezone Antwerpen een gezochte crimineel vatten. De man moet nog meer dan 10 jaar gevangenisstraf uitzitten.

Hij werd onder meer veroordeeld voor een homejacking in Schelle waarbij het hele gezin, inclusief de jonge baby, werd aangepakt en bedreigd. Daarvoor werd de man in oktober vorig jaar bij verstek veroordeeld door het Hof van Beroep. Omdat hij zich na de laatste veroordeling niet aanbood aan gevangenis, werd hij geseind en werd het dossier in handen genomen door Politiezone Antwerpen.

De arrestatie-eenheid vermoedde dat de man aanvankelijk enige tijd naar het buitenland was gevlucht. Via verder politioneel onderzoek konden andere vermoedelijke onderduikadressen achterhaald worden. Deze week werd de man gelokaliseerd in de Antwerpse Tentoonstellingswijk bij een vriendin. Hij probeerde aanvankelijk nog te vluchten naar het dak via de brandladder. De politie had hier echter rekening mee gehouden en dus kon de man snel onderschept worden. De gezochte verdachte werd gearresteerd met het oog op transport naar de gevangenis. In de woning waar de man zich schuilhield werden nog nieuwe bezwarende elementen aangetroffen die verder onderzocht zullen worden. De vriendin die de man onderdak bood werd ook gearresteerd.