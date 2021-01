Gezochte man gooit identiteitskaart weg om controle te omzeilen

De werken aan de Oosterweelverbinding, die op termijn de Ring rond maakt, zullen de komende jaren op kruissnelheid geraken. In Deurne-Noord staan grote werken gepland in de omgeving van het Sportpaleis. Daarnaast is een eerste ontwerp in de maak voor Ringpark Het Schijn, met nieuwe en aantrekkelijke toegangen tot het park.