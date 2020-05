'Gezond zondigen en hartig genieten': recepten uit de plantaardige keuken die vullen én voeden

Steeds meer mensen zijn bezig met gezonde voeding. Vooral in tijden van corona werd er vaak meer over nagedacht. Annelies Van Mol is al lang bezig met gezonde voeding en heeft daarom een winkel en cateringbedrijf opgestart en nu ook een boek geschreven: 'Gezond genieten en hartig genieten'.

Toen bij Annelies Van Mol een paar jaar geleden de ziekte van Bechterew werd vastgesteld (een chronische ontstekingsziekte), besloot ze om gans haar levensstijl om te gooien en volledig voor de plantaardige keuken te gaan. Deze ‘holistische’ aanpak behelst niet enkel een ander eetpatroon (met behulp van een diëtist), maar ook meer lichaamsbeweging en de begeleiding van een mental coach. En met resultaat, want ze blaakt van de energie en de pijn is zo goed als verdwenen.

Tijdens etentjes bleef Annelies regelmatig op haar honger bleef zitten (vooral bij de desserts) en daarom begon ze zelf te experimenteren in de keuken. En zo werd Tartelies geboren! Ondertussen is haar zaak uitgegroeid tot een heuse winkel, met een eigen cateringbedrijf, een uitbreiding naar de hartige keuken en horecazaken over gans Vlaanderen die haar heerlijke taarten verkopen.

Met Gezond zondigen en hartig genieten wil Annelies vooral het vooroordeel over de plantaardige keuken wegwerken. De recepten zijn wel allemaal vegan, maar het is zeker geen ‘konijnenvoer’. Integendeel, het zijn stuk voor stuk comfortfood gerechten die je ook een goed gevoel geven. Of zoals Annelies het zelf zegt: “Ik hoop vurig dat we terug naar een meer natuurlijke manier van eten gaan. Dat we onszelf weer gaan voeden in plaats van vullen. Dat mensen weer gaan inzien dat voeding onze brandstof is. En dat we voor kwaliteitsvolle brandstof mogen én moeten gaan.”

Plantaardig koken met veel smaak: dat is waar het in dit boek over gaat. Gezond zondigen en hartig genieten bundelt meer dan 50 plantaardige recepten voor grote en kleine honger. Van salades en soepen over curry’s en lasagnes, tot de vegan varianten van een aantal Vlaamse klassiekers. En natuurlijk mogen de beroemde taarten van Tartelies niet ontbreken. Plantaardig koken hoeft niet moeilijk – en vooral niet smaakloos – te zijn. Met dit boek leer je kruiden en smaakmakers goed te gebruiken en met pure producten een gezonde maaltijd voor te schotelen. Mét een (plantaardig) ijsje als dessert.

Het boek werd uitgegeven door de Antwerpse uitgeverij Pelckmans en ligt vanaf nu in de boekhandel