Wie wat gezonde boslucht wil opsnuiven moet sinds kort niet meer naar de Ardennen, maar kan gewoon op hotel in Antwerpen. Het gloednieuwe hotel en cohousingproject Yust is namelijk het eerste private gebouw in Europa dat via zijn ventilatiesysteem bacteriën verspreid die ook in boslucht zitten. Gezonde bacteriën uiteraard die de luchtkwaliteit in het gebouw alleen maar ten goede komen.