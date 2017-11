GHAPRO wil zelfstandigenstatuut voor sekswerkers

Er is nood aan een volwaardig zelfstandigenstatuut voor sekswerkers. Dat zegt het Antwerpse GHAPRO, een organisatie die gezondheidszorg en hulpverlening biedt aan mannen en vrouwen die werken in de prositutie. GHAPRO viert vandaag haar 15 jarig bestaan.



In die tijd is er veel veranderd in de Antwerpse prostitutie. Ook in de manier waarop we in Europa omgaan met de sector. GHAPRO is bezorgd over de criminalisering van klanten in de prositutie en vreest broodroof. De organisatie pleit voor een zelfstandigenstatuut voor sekswerkers. Ze kunnen bij de organisatie terecht voor medische onderzoeken, met psychosociale zorgen, maar ook voor juridische hulp.