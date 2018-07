Ghelamco nieuwe shirtsponsor Antwerp

Antwerp heeft zijn nieuwe shirts voorgesteld. Sponsor op de truitjes is Ghelamco.

Voor het seizoen 2018 – 2019 trekt Antwerp als club voornamelijk de kaart van onze ‘Reds’. Een rode tenue, subtiel afgezoomd met witte accenten. In het shirt zelf is stijlvol maar toch duidelijk RAFC verwerkt, net zoals dit duidelijk als claim op beide mouwen en achteraan op de nek wordt meegegeven. In het shirt zelf is in de kraag opnieuw onze legendarische tribune 2 verwerkt als extra stimulans voor onze spelers. Met de supporters letterlijk en figuurlijk als continu steun in de rug krijgen onze spelers alles mee voor een topseizoen. Voor zowel de rode als witte tenue opteerden we opnieuw voor een luxueuze 3D badge. De home-kousen zijn volledig rood met in het verlengde van de RAFC-verwijzing in het shirt, exact dezelfde verwijzing in de kousen: RAFC in het wit op rood.

Morgen staat de jaarlijkse Fan Dag op het programma. De supporters zijn welkom vanaf 13 tot 18u op de beide parkings voor Tribune 1. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen en kinderen tot en met 15 jaar mogen gratis binnen. Op zondag 22 juli is er een galawedstrijd in het Bosuilstadion tegen het Griekse Panathinaikos FC. De wedstrijd start om 16u.

(foto : Royal Antwerp fc)