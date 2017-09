Ghelamco wil boek van uitgeverij uit Deurne tegenhouden

De rechtbank van koophandel in Antwerpen zal zich op 22 november buigen over de zaak die bouwpromotor Ghelamco heeft aangespannen tegen uitgeverij Doorbraak Boeken uit Deurne. Die wil het boek "De illegale Ghelamco Arena. Als politici zich met voetbal bemoeien" uitbrengen.

De bouwpromotor wil de publicatie tegenhouden. De rechtbank kwam maandag in bijzondere zitting bijeen, omdat Ghelamco over informatie beschikte dat het boek al op 14 september zou uitkomen. Die datum bleek op zitting achterhaald te zijn: het boek over de bouw van het stadion van AA Gent zou nu pas in december gepubliceerd worden.

Ghelamco, Ghelamco Group en CEO Paul Gheysens willen daar echter een stokje voor steken en spanden een procedure aan, zoals in kort geding. "Het gaat hier niet om censuur of over het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, maar om het beschermen van de merknamen Ghelamco en Ghelamco Arena.

De titel van het boek poneert zonder meer dat de Ghelamco Arena illegaal is, alsof dat een fait accompli is, terwijl cliënten daar nooit voor veroordeeld zijn. Dit kan onherroepelijke schade toebrengen aan hun merken", zegt advocaat Bart Lieben.

Auteur Ignace Vandewalle vertelde aan De Morgen dat Ghelamco in het boek niets ten laste wordt gelegd. Hij houdt een pleidooi voor de politieke ontvoogding van de sport en schetst hoe de wet op de overheidsopdrachten wordt overtreden. "Ik viseer Ghelamco niet, ik heb er enkel voor gekozen om mijn boek op te hangen aan één specifieke case", aldus de auteur.

Ignace Vandewalle was vandaag niet aanwezig op de rechtbank, uitgever Karl Drabbe van Doorbraak was er wel. "Ik sta volledig achter de auteur en het boek. Wat mij betreft, kan er geen sprake zijn van aanpassingen en verschijnt het boek op 7 december."