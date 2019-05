Vanmiddag konden de abonnees van voetbalclub Antwerp de eerste tickets kopen voor de allerlaatste wedstrijd van het seizoen komende zondag.Een bijzondere wedstrijd, want het is de finalematch tegen de winnaar van play-off 2 met als inzet een Europees ticket. De tegenstander in de Bosuil is Charleroi of KV Kortrijk die het vanavond tegen elkaar opnemen. Tot donderdagavond geldt een voorrangsperiode voor de mensen die een abonnement hadden voor play-off 1 om online of aan de ticketcorner hun ticket te bestellen. Vrijdag start de losse verkoop.