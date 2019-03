Giants blijft maar winnen: 10 competitiezeges op rij

Amper 24 uur nadat de Sinjoren geland waren na hun stuntzege in Rusland, moesten ze dus alweer aan de bak. Als de Giants, in het wit, wonnen tegen Luik betekende dat meteen de tiende opeenvolgende zege in de competitie. En dat lukte ook. Sprankelend was het allemaal niet. 32-36 bij de rust. In de tweede helft konden de Giants wel wat meer doodrukken. Via een sterke Dudzinski, Akyazili en Tate loopt de ploeg uit. Even wordt het nog spannend, maar Giants wint met 76-84. En blijft zo op kop in de competitie.

Een uitgebreid verslag van de zege van de Giants ziet u morgen, in ons sportprogramma Score.