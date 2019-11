Naakt douchen is niet langer verplicht voor jeugdspelers bij Berchem Sport, of toch niet voor de komende twee weken. Acht voetballertjes van de U12 kregen afgelopen woensdag een sanctie, omdat ze niet het reglement volgden. Dat stelt dat jonge voetballers niet met ondergoed of zwembroek te douche in mogen. Daarop hebben enkele ouders een brief geschreven om te protesteren tegen de regel. De club gaat zich nu beraden en samenzitten met enkele instanties.