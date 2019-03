Giants : "Dit succes gaat ons spelers kosten" (VIDEO)

U kon gisteren in ons avondnieuws al zien hoe de Antwerp Giants nóg maar eens konden winnen in de Champions League. Dit keer ging het Russische Novgorod voor de bijl. De zoveelste overwinning van de Giants in een seizoen dat hoe langer hoe meer waanzinnige proporties begint aan te nemen. Want naast de bekerwinst en de goede resultaten in de competitie, gooien de Sinjoren nu ook in Europa hoge ogen. Wij zagen vanmiddag een trotse voorzitter.