Giants hebben vervanger voor geblesseerde Victor Sanders

Basketbalclub Telenet Giants Antwerp heeft niet lang moeten zoeken naar een vervanger voor de geblesseerde Victor Sanders. De plaats van de Amerikaanse shooting guard, die door een knieblessure drie maanden out is, wordt in de kern ingenomen door zijn landgenoot Stephaun Branch.

De 24-jarige Branch komt over van het Finse URA Basket, waar hij per match goed was voor gemiddeld 21 punten, 9,6 rebounds, 5,2 assists en 2,5 steals. Hij heeft ook een verleden in de G-League, de wachtkamer van de NBA, bij South Bay Lakers en Salt Lake City Stars. Branch komt volgende week naar Antwerpen en mist dus de competitiewedstrijd van vrijdagavond in en tegen Bergen. De Giants beginnen er aan de tweede ronde van de Euromillions Basket League.

(Bron: Belga)

(Foto: © Instagram Giants)