Bij Antwerp zijn de mindere prestaties van enkele weken geleden helemaal vergeten. Zeges tegen Club Brugge, Gent en Mechelen deden deugd, en iedereen weer vrolijk bij de Great Old. Maar een uitzege, dat was al even geleden. Tjid om daar tegen Waasland Beveren verandering in te brengen, dacht ene Lamkel Zé.