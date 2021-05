Tachina Peeters is gisteravond in de bloemen gezet door burgemeester Erik Broeckx en eerste schepen Koen Dehaen. Op 2 mei flikflakte ze zichzelf in Sotsji (Rusland) tot Europees kampioen tumbling. Door de verplichte quarantaine na terugkeer – die gelukkig zonder positieve testen werd doorlopen - duurde het even voor dit moment kon plaatsvinden. Tachina was erg verrast, een mooi moment. Ze traint wekelijks bij Gymplus in Mortsel. Zelf woont ze in Beerzel maar voor Tumbling komt ze sinds 2009 naar sporthal De Sterre in Mortsel, en dat drie keer per week. “Het gebeurt dat ik nog even tijd heb voor ik start met trainen. En dan vind ik het zalig om even langs de winkelstraten te gaan. Zo fijn winkelen dat het hier is. En lopen, dat ook. We trainen in FORT 4, dat is echt een heel goed loopcircuit.” Burgemeester Erik Broeckx en eerste schepen Koen Dehaen zijn zichtbaar trots.”Gymplus en turnhal De Sterre hebben al veel kampioenen voortgebracht maar dit is de kers op de taart.“