Het is pas overmorgen Valentijn, maar in Deurne in het Rivierenhof stond de liefde vandaag al centraal. Zo'n 700 sportievelingen namen er onder begeleiding van enkele ervaren lopers deel aan de Valentijnrun, een loopparcours van 5 of 10 km. Veel van de deelnemers pasten hun loopoutfit aan naar het thema van de run, de liefde.