Giants mogen 1.700 supporters ontvangen in Lotto Arena

In Broechem kon je eindelijk weer genieten van een echte zeilwedstrijd. Door de Coronamaatregelen moesten in het voorjaar alle evenementen op de zeil- en surfclub Broechem worden uitgesteld. Vanaf half mei mochten zeilers en surfers wel weer op het wateroppervlakte. En tijdens de zomermaanden werden ook de zeil- en surflessen weer opgestart. Vandaag was er dus een nieuwe mijlpaal: eindelijk weer een grote zeilwedstrijd. De Europe- en Spirouklasse konden zich weer uitleven, met de nodige veiligheidsmaatregelen uiteraard. 40 zeilers uit heel Belgie en eentje uit Groothertogdom Luxenburg zeilden 5 wedstrijden met een matige wind. Matis Doyen van de Bruxelles Royal Yacht Club wist in de Europe klasse de eerste plaats te bemachtigen. In de Spirou klasse ging de winst naar Mathieu Casaer van de Nieuwdonckse watersport vereniging. Volgende week is het Q-cup circuit met recreatieve zeilers in de optimisten klasse te gast op ZSC Broechem.