Giants naar halve finales play-offs

In het basketbal heeft Telenet Giants Antwerp zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs. De Giants wonnen gisteren in de kwartfinale ook hun tweede partij tegen Kangoeroes Mechelen. 76-87 werd het. Vrijdag hadden de Giants al de eerste wedstrijd gewonnen.

Maar gisteren was het toch een pak moeilijker dan vrijdag. Mechelen gaat lang mee met de Giants. Het is pas in het derde kwart dat de Giants wat voorsprong kunnen nemen. De dunk is van Kingsley. Maar dat tegenwoordig zowat alles lukt bij de giants bewijst dit shot van Dennis Donkor. Hij telt helaas niet, want er was net afgefloten, maar hij ging er toch mooi in. In het vierde kwart scoort Donkor wel een driepunter die telt. 76-87 wordt het dus. Nu vrijdag spelen de Giants de eerste wedstrijd van de halve finale. Tegenstander is Brussels.

(foto © Belga)