Giants spelen dit jaar nog drie wedstrijden, zonder publiek

De basketballers van Antwerp Giants komen dit jaar nog drie keer in actie. Dat zal telkens zonder publiek zijn. Na een break van enkele weken start de Belgisch-Nederlandse competitie weer op. De ploegen mogen wel zelf beslissen of ze voorlopig thuiswedstrijden willen organiseren, nu het Overlegcomité beslist heeft om geen publiek toe te laten bij indoorsporten. Giants is een van de vijf ploegen die verkiezen thuis aan te treden. Zondag krijgt Giants Leuven over de vloer in de Lotto Arena.