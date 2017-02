In het zaalvoetbal wist FT Antwerpen haar match te winnen in Lier. Proost Lier heet de tegenstander, al kon je eigenlijk amper van tegenstand spreken vrijdagavond. Zaaf en Yachou (2x) zorgen ervoor dat de troepen van Bachar al met een comfortabele 0-3 de kleedkamers in kunnen. En nadien wordt het niet bepaald beter, Lier geeft sommige doelpunten gewoon veel te makkelijk weg aan de bal-tovenaars van het Rooi: 1-6 de eindstand. Antwerpse doelpunten in de tweede helft langs Bouri, Darri en Bouzambou.