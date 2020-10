Waar voor gevreesd werd bij de start van de sportcompetities is nu zowat overal ook aan het gebeuren. Namelijk wedstrijden die niet kunnen doorgaan, omdat 1 van de spelers positief testte op covid-19. Gisteren in ons nieuws zag u dat bij basketbalclub Gembo. Maar ook de eerste ploeg van City Pirates maakt hetzelfde mee. Gevolg: iedereen in quarantaine en alweer een voetbalmatch uitgesteld. Volgens de club is de competitie op die manier niet houdbaar.