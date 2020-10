Sport Giants verliezen van Champions League-winnaar

In het basketbal verloor Telenet Giants Antwerp gisteren voor de vijfde keer op rij in de EuroCup. Tegenstander van dienst was Virtus Bologna. De Italianen wonnen vorig seizoen nog de finale van de Champions League in de Lotto Arena.