Giants verpletteren Leuven in de beker

In het basketbal heeft Telenet Giants Antwerp nog eens stevig uitgehaald. En deze keer dan eigenlijk vooral op verdedigend vlak. Want in de kwartfinale van de Beker van België versloeg het Leuven met 82 - 38. Maar liefst 44 punten verschil dus.



En dat Leuven amper 38 punten kon maken, dat is een uitzonderlijk laag cijfer in het basketbal. Om toch wel het schaamrood op de wangen van te krijgen voor die van Leuven. Maar goed gespeeld van de Giants dus. In de halve finale nemen ze het op tegen Brussels.

(Archiefbeeld Roel Moors : © Belga)