Giants versterken zich met IJslandse point guard

Telenet Giants Antwerp heeft zich versterkt met de 27-jarige IJslander Elvar Friðriksson. De point guard tekende een contract voor twee seizoenen.

Friðriksson komt over van het Litouwse BC Šiauliai, waar hij afgelopen seizoen samen met ex-Giants Ryan Anderson en Andy Van Vliet speelde. Hij werd verkozen tot MVP van de Litouwse competitie (met een gemiddelde van 15,6 punten, 3 rebounds en 7,7 assists) en was daarnaast ook competitieleider in assists. In 2020 werd hij met Borås kampioen in Zweden, werd hij verkozen tot Guard of the Year en was hij eveneens competitieleider in assists.

“De 1m83 grote IJslander is een echte floor leader en heeft een goed driepuntshot. We geloven er sterk in dat hij Telenet Giants Antwerp de komende seizoenen mee naar mooie sportieve prestaties zal leiden”, aldus de club.

(Foto: © Twitter)