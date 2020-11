Geen Boekenbeurs, dit jaar. Wat had u gedacht? De stad Antwerpen roept haar inwoners daarom op om de komende twee weken een boek voor het raam te plaatsen. Nu we met de lockdown mogelijks wat vaker in de eigen wijk zullen wandelen voor een frisse neus, kan es piepen wat de buurman of de bakker om de hoek graag leest. De bedoeling is om ideeën op te snuiven, niét om boeken uit te wisselen.