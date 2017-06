Laszlo Bölöni is de nieuwe trainer van Antwerp. Hij werd vanmiddag voorgesteld op de Bosuil. Bölöni is een Roemeen van 64 jaar. Hij raakte in België bekend door met Standard landskampioen te worden in 2009. Toen ook onder het bewind van Luciano D'Onofrio. Nu haalt D'Onfrio hem naar Antwerp waar hij het grote project van Paul Gheysens mee moet helpen uitbouwen.