Gigantisch stort in bos van Zoersel

In het bos aan Flikkersteert in Zoersel ontdekten wandelaars gisteravond een enorm sluikstort. Vermoedelijk is het afval er gisterennamiddag gedumpt.

De enorme berg bevat vooral bouwafval zoals verfpotten, zakken bakstenen, vloeren en wanden. de gemeente is vanmorgen begonnen met de opruimwerken. De kraan en vrachtwagen hadden alle moeite om de plek in het bos te kunnen bereiken. Het is niet de eerste keer dat er in de bossen van Zoersel sluikstorten voorkomen. De gemeente erkent het probleem en onderzoekt of ze onbemande camera's kan plaatsen op gevoelige invalswegen. Wie dit stort er gedumpt heeft wordt nu door de politie onderzocht. Er zouden sporen gevonden zijn die naar de vermoedelijke daders kunnen leiden.