Gigantische lading lachgas in beslag genomen

In het Antwerpse district Hoboken heeft de lokale politie een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen bij de controle van twee verdachte wagens in de Kapelstraat. De voertuigen stonden stil en de bestuurders leken volgens de politie flessen te verhandelen. De controle leverde de vondst van maar liefst 110 flessen lachgas van telkens 2,2 kilogram op.

Het transporteren en verhandelen van lachgas dat voor oneigenlijk gebruik is bestemd, is verboden. De speurders namen ook 2.300 euro cash, een van de betrokken voertuigen en twee geseinde identiteitskaarten en rijbewijzen in beslag. De twee verdachten, 19 en 31 jaar oud, werden opgepakt.