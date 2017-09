Gilles Magnus neemt leiding in kampioenschap ondanks stevige crash

Gilles Magnus heeft een zeer bewogen weekend achter de rug. De 18-jarige Antwerpenaar vertrekt na de drie races op eigen bodem, in Spa-Francorchamps, als leider in de Formula Renault Northern European Cup, maar het weekend verliep niet zonder slag of stoot. Na een zege in de eerste race, crashte Gilles behoorlijk bij de start van de tweede race om tijdens de derde en laatste wedstrijd van het weekend terug te vechten en een tweede zege op zijn naam te schrijven. Gilles Magnus vertrekt als leider naar de finale van de Formula Renault Northern European Cup over twee weken in Hockenheim.