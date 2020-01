Gimv bij kandidaten voor stukje Studio 100

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv is een van de kandidaten die nog in de running zijn voor een belang in de media- en entertainmentgroep Studio 100. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Na een eerste schifting blijven vijf of zes kandidaten over. Onder hen is Marc Coucke, die in dezelfde branche al actief is als aandeelhouder van Pairi Daiza en uitbater van de indoorskipistes SnowWorld. Ook het duo Vic Swerts-Frank Donck is kandidaat. Witte rook wordt pas over enkele weken of maanden verwacht.

Gimv kent Studio 100 goed. Dertien jaar geleden bood de Antwerpse investeringsmaatschappij al eens mee voor een belang van 33 procent in de entertainmentgroep. In de vergevorderde onderhandelingen voor de deal werd ze echter op de meet geklopt door BNP Paribas Fortis Private Equity (toen nog Fortis Private Equity).

Gert Verhulst, Hans Bourlon en BNP Paribas Fortis Private Equity lanceerden in de herfst van vorig jaar de zoektocht naar een vierde aandeelhouder voor Studio 100. Ze willen alle drie een deel van hun aandelen verkopen. De nieuwkomer heeft zicht op hoogstens een kwart van de aandelen van 'het Vlaamse Disney'.

Foto: Belga