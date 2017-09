Girl Power op Ubuntu Festival 2017

Op 9 en 10 september gaat voor de vierde maal Ubuntu Festival in Boom door. Ditmaal op de grasweide in het Gemeentelijk Park. Deze editie wil de vrouwen in de kijker zetten. In de groepen die zondag optreden spelen vrouwen de hoofdrol en de dj’s op zondag zijn uitsluitend vrouwen. Zaterdag is er een kubbtornooi met nadien dj-sets van Buscemi en Merdan Taplak.

Na drie jaar op de kaai in Boom, neemt Ubuntu Festival een nieuwe start. Nieuwe datum, nieuwe locatie, nieuw thema, maar dezelfde boodschap van solidariteit en hetzelfde warme enthousiasme. Ideaal om in het tweede weekend van september de zomervakantie nog even terug op te rakelen!

Op 10 september verwelkomt Ubuntu Festival alle Bomenaren en hun (verre) buren in het park van Boom, voor een gratis, sfeervol, groen wereldfestival.

Dit jaar staat de kracht van vrouwen in de spotlight… omdat ze het waard zijn! Zo zal het stemgeluid van enkele straffe madammen weerklinken op het hoofdpodium, zijn de dj's allemaal vrouwen en kunnen de dames in het animatiedorp genieten van een portie welverdiende aandacht!

Vanaf 13u wordt het park overspoeld door Rumba-, Salsa-, Soul-, Hiphop-, Jazz- en Reggaeklanken met Café con Leche, Arumbo, Tutu Puoane, Zule Max en Soul 'Art. Tussen de optredens door zorgen de vrouwelijke dj's voor een stevig ritme in de natuur.

Straattheater, workshops, animatie voor jong en ouder en een uitgebreide foodcorner zorgen ervoor dat de bezoeker tussen de optredens niks te kort komt.

In 2016 haalde het festival de GroenEventAward van Ovam binnen als het meest duurzame middelgroot festival van Vlaanderen. Met deze vierde editie dingen ze opnieuw mee naar deze prijs.

Meer informatie kan u hier vinden.

Foto: Steve Merckx