Glas, piepschuim en kaarsvet mag gratis naar het containerpark

Vanaf 1 januari kunnen Antwerpenaars met vlak glas, piepschuim en kaarsvet gratis terecht in de stedelijke containerparken. Door deze fracties gratis te maken, wil de stad haar inwoners aanmoedigen om nog beter te sorteren om op die manier de afvalberg te verkleinen.

De stad Antwerpen zet maximaal in op het verkleinen van de afvalberg door meer kleine fracties uit de witte restafvalzak te halen. Zo werd in 2016 ‘de Collectie’ gelanceerd voor het inzamelen van textiel, en kunnen Antwerpenaars sinds 2017 met kurk, plastic bloempotjes en harde plastic gratis terecht in de containerparken. Vanaf 1 januari komen daar piepschuim, vlak glas en kaarsvet bij.

“De meeste fracties op het containerpark zijn gratis en daar komen deze drie nog eens bovenop. Met dit initiatief wil de stad Antwerpen iedereen aansporen om zo veel mogelijk te recycleren. En vergeet bovendien dit jaar ook zeker niet alle kurken van de feestdagen binnen te brengen want ook die worden gerecycleerd”, aldus Caroline Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud.

Piepschuim

Piepschuim neemt veel plaats in, maar weegt bijna niets. Tot 2017 moesten bewoners voor piepschuim-afval betalen op basis van het volume. Vanaf 2018 is het gratis. Het ingezamelde materiaal krijgt een tweede leven door de lucht uit de piepschuim te halen en het nadien te herwerken tot korrels voor nieuwe producten zoals isolatie, kleerhangers en kaders.

Vlak glas

Ook vlak glas zoals vensterglas, spiegelglas of autoglas, behoorden tot nu bij het betalende grofvuil. Het materiaal is echter voor 100% recycleerbaar en vanaf 1 januari gratis binnen te brengen op de Antwerpse containerparken. Het materiaal wordt verwerkt en gezuiverd en wordt uiteindelijk opnieuw glas. Let op, het glas mag niet hittebestendig (pyrex) zijn of steen-, hout- of metaalachtige materialen bevatten. Naast vlak glas is het inzamelen van flessenglas al een hele tijd gratis op het containerpark. Beide types worden er wel apart ingezameld.

Kaarsvet

Ook kaarsresten kunnen bewoners nu gratis afgeven in het containerpark. De inzameling hiervan is een samenwerking tussen de Kringwinkel Antwerpen, de sociale economie en de containerparken, en een mooi voorbeeld van circulaire economie. De Kringwinkel haalt de ingezamelde kaarsresten op en vervoert ze naar De Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsinitiatief dat zich richt tot mensen die zich moeilijk kunnen integreren op de gewone arbeidsmarkt. Daar krijgen de ingezamelde kaarsresten een nieuw leven als tuinkaarsen die verkocht worden in de Antwerpse Kringwinkels. Zo komen er jaarlijks geen tientallen tonnen kaarsresten meer terecht in het restafval.

(foto : Pixabay)