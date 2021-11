Het overlegcomité heeft opnieuw enkele verstrengingen aangekondigd. We vatten ze even voor u samen:- De nachtclubs gaan vanaf morgen/zaterdag opnieuw dicht. - Restaurants en cafés kunnen openblijven, maar moeten wel ten laatste om 23 uur de deuren sluiten. Bovendien mogen er niet meer dan zes mensen rond een tafeltje zitten, tenzij het gaat om leden van hetzelfde gezin. - Privébijeenkomsten binnen, met uitzondering van begrafenissen en huwelijken, worden verboden. Een belangrijke uitzondering wordt echter gemaakt voor bijeenkomsten bij je thuis. Daar heeft het Overlegcomité beslist om geen cijfer te plakken op het maximumaantal mensen, al moedigt het Overlegcomité daarbij wel het gebruik van zelftesten aan. Bij huwelijksfeesten en begrafenissen vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten moet een Covid Safe Ticket worden gebruikt. Voorts gelden de maatregelen voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.- Concerten waar het publiek recht staat, zijn vanaf maandag verboden. Enkel evenementen waar de aanwezigen kunnen zitten, zoals concerten, bioscopen en theaters, blijven mogelijk. - Sportwedstrijden mogen blijven doorgaan, maar indoor mag er geen publiek meer komen kijken. - Kerstmarkten mogen wel. - Er komen walk-in-testcentra om de druk op de huisartsen te verlichten. Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen en de druk op de huisartsen wordt stilaan onhoudbaar. Premier Alexander De Croo had het op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité over een 'tsunami aan mensen die zich moeten laten testen'. Om de druk op de eerstelijnszorg te verminderen komen er walk-in-testcentra, hebben de federale regering en de deelstaten vrijdag beslist op het Overlegcomité. Mensen zullen daar zonder afspraak terechtkunnen voor een coronatest. Hoe dat concreet georganiseerd zal worden, wordt nog samen met de deelstaten bekeken, aldus De Croo.Foto Belga