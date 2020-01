Een eigenaar van een oldtimer heeft een proces tegen de stad Antwerpen gewonnen, nadat hij een boete had gekregen omdat hij de Lage Emissie Zone was binnengereden. De man haalde aan dat hij niet anders kon dan de LEZ binnen te rijden omdat die zone vooraf totaal niet duidelijk was aangegeven. Het was op basis van een reportage van het ATV-nieuws dat de rechter de man gelijk gaf.