Gloednieuw woonproject in art - decostijl op het Kiel

Vandaag wordt in Antwerpen, in aanwezigheid van onder andere schepen voor Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, Groen en Erfgoed Rob Van de Velde, het gloednieuwe woonproject ‘Cozart’ voorgesteld.

‘Cozart’ bestaat uit veertig volledig gerenoveerde appartementen op het Kiel, een wijk die flink in opmars is. De appartementen, die uitsluitend te huur worden aangeboden, zijn opgetrokken in authentieke art – decostijl en zorgen, in combinatie met de creatieve leefomgeving, voor een onvervalste, artistieke woonbeleving.

Architectuur Artistiek wonen staat volledig voorop in het project. De moderne units zijn gelegen in een opmerkelijk art-decopand uit de jaren ‘50, destijds ontworpen door architect Jos Smolderen. Hij werkte in het verleden onder andere mee aan het ontwerp van de Boerentoren en de Wereldtentoonstelling van 1930. Voornamelijk de gevel, met de puntige erkers en uitstekende balkons, en de ronde en verticale ramen springen in het oog.

Het gebouw ligt in de opgewaardeerde Alfons De Cockstraat, een rustige zijstraat van de Sint-Bernardsesteenweg. Deze buurt is in volle vernieuwing en trekt jonge mensen aan, die op zoek zijn naar een betaalbaar appartement in de stad.