GO! KTA da Vinci Edegem hervormt nu al TSO en BSO

Het Technisch Atheneum da Vinci Edegem heeft een andere kijk op haar TSO en BSO-richtingen. Het KTA wil af van het denken in ‘onderwijsniveaus’. In de provincie Antwerpen verlaat 13,5% van de jongeren de schoolbanken zonder diploma. Antwerpen zit zo boven het Vlaamse gemiddelde van 11%.



KTA da Vinci wil af van het ‘denken in onderwijsniveaus’. Zij springen nu al op de kar van de onderwijshervorming die eraan komt in september 2019. Dit vertaalt de school in de bundeling van het studieaanbod met een indeling in 3 interesse- en talentendomeinen en daaronder telkens 2 finaliteiten.

Dat laatste betekent dat je per domein kan kiezen op welke manier je je wil voorbereiden op je toekomst: wil je later doorstromen naar verdere studie of wil je na het secundair liever snel aan de slag?