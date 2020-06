Goed nieuws voor Lee: kater is wél welkom in Peru

Lee is voor Senasa (Peruviaanse tegenhanger van het FAVV) wél welkom in Peru. Volgens Gaia bevestigt Senesa In een schriftelijke communicatie via een mail van het hoofd van SENASA Peru, Miguel Quevedo Valle, “dat ze nooit de toegang hebben geweigerd voor Lee".

Ook op Twitter is Senasa duidelijk: Lee is welkom in Peru. Eerder beweerde het FAVV dat SENASA Peru Lee manifest weigerde, de optie van een terugkeer niet mogelijk was en er niets anders opzat dan kater Lee te doden

“Toen wij opwierpen dat het FAVV bewust de verkeerde documenten had opgestuurd naar Senasa Peru en dat mits de juiste documenten Lee ginder wél welkom was, beschuldigde het FAVV ons van lasterlijke aantijgingen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Nu de grote baas van SENESA Peru himself laat weten dat de kat wel kan terugkeren, én de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV Lee nooit geweigerd heeft, ben ik benieuwd welke uitleg ze hiervoor hebben. Dit doet toch ernstige vragen rijzen over de handelwijze van het FAVV. Hoe dan ook, kater Lee heeft geen rabiës. Hem doden is onredelijk. Er zijn oplossingen waardoor het leven sparen van Lee perfect verzoend kan worden met de bescherming van de volksgezondheid. Dat vraagt enkel menselijkheid, redelijkheid en goede wil.” aldus Gaia.

Hieronder de mail die Gaia in handen kreeg

(Bericht en foto : Gaia)