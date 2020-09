Nieuws Goed nieuws voor wie binnenkort gaat trouwen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Voor de koppels die willen trouwen was er wel wat goed nieuws op de Nationale Veiligheidsraad. Zij mogen binnenkort weer meer uitnodigingen versturen voor hun trouwfeest. Zolang de feestvierders, net zoals in de horeca, het maximumaantal van 10 personen per tafel respecteren, met tussen elke tafel ook 1,5 meter afstand, vervalt de limiet op het maximale aantal gasten in de feestzaal.