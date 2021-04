Nieuws Goede Vrijdag: staat er bij u ook vis op het menu?

Staat er bij u vandaag vis op het menu, dan bent u wellicht niet de enige. Het is Goede Vrijdag en dan is het traditie om vis te eten. Al kent het katholieke gebruik wel steeds minder bijval. Maar niet in Brecht en de buurgemeenten. Daar ging de vis vanmorgen vlot over de toonbank.