Goederentreinen moeten duizenden vrachtwagens uit de Oosterweelfiles halen

In de provincie Antwerpen is nu ook het Albertkanaal getroffen door blauwalgen, een bacterie die voor gezondheidsproblemen kan zorgen bij mens en dier. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx heeft dan ook het bestaande captatie- en recreatieverbod op waterlopen uitgebreid. Eerder werd in onze regio ook al het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten getroffen door blauwalgen. Ook daar geldt nog steeds een verbod op captatie van water voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Je mag er ook geen zachte recreatie zoals kajakken of waterski beoefenen. Blauwalgen of cyanobacteriën vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Ze komen vooral voor in waterlopen met erg weinig stroming en doen het goed in periodes van langdurige droogte en warmte. Foto Belga