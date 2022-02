Goedkoopste ticket De Lijn wordt fors duurder

Vorige week trof de verkeerspolitie een voertuig aan op de Hendriklei dat door zijn bestuurder was achtergelaten met een draaiende motor en een open venster. Het voertuig werd getakeld op vraag van de leasingmaatschappij om diefstal te voorkomen. De bestuurder bleek een man van 41 die stond geseind met meerdere rijverboden, waarvan eentje levenslang. Toch werd het voertuig kort nadien opnieuw opgemerkt via de ANPR-camera's terwijl het rondreed in de stad. De motards van de verkeerspolitie konden het met behulp van het cameranetwerk maandag onderscheppen op de Plantin en Moretuslei. De bestuurder werd in opdracht van het parket gearresteerd en wordt gezien zijn hardleerse rijgedrag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het voertuig bleek door een interimkantoor ter goeder trouw ter beschikking gesteld aan de overtreder.Foto Belga