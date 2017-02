Goedkopere bodemanalyses voor moestuin en kippenren

De stad Antwerpen biedt samen met de OVAM 300 kits voor bodemanalyses en 40 kits voor kippenrenanalyses aan voor een spotprijs. Vanaf 25 februari worden de kits verkocht in de Antwerpse zadenbibs en in het EcoHuis. Met deze dienst wil de stad haar inwoners alle mogelijkheden en informatie geven om gezond aan een moestuin of kippenren te beginnen.

Bij een bodemanalyse wordt grond van de bodem geanalyseerd om te weten of Antwerpenaars probleemloos een moestuin kunnen aanleggen. Bij een kippenrenanalyse wordt de bodem van de kippenren geanalyseerd. Uit die analyse moet blijken of het veilig is om eieren van de eigen kippen te eten.

Op basis van de analyse van de grond, uitgevoerd door een bevoegd labo, krijgen de houders van een moestuin of kippenren een persoonlijk tuinadvies. In dat advies vinden bewoners meer uitleg over mogelijk schadelijke stoffen in de grond. Ook al is er in de stad soms een historische vervuiling van bouwwerken of mobiliteit, het heeft altijd zin om meer groen te creëren in de stad. De ontharding heeft een positief effect op de waterhuishouding en meer planten zuiveren meer lucht.



Wie tips kan gebruiken over tuinieren in bakken met teelaarde of het gezond houden van kippen, kan terecht op www.gezonduiteigengrond.be.

EcoHuis zaait gezond

De eerste kits zijn te koop tijdens EcoHuis Zaait Gezond en de opening van de andere zadenbibs op zaterdag 25 februari 2017. Op die dag zijn er tal van workshops in het EcoHuis over gezond en ergonomisch tuinieren, maar ook over moestuinieren zonder gif of gezonde kippen houden in een stadstuin. Een medisch milieukundige beantwoordt tijdens die dag alle vragen over gezond tuinieren op een gezonde bodem.



Alle info over de analyses is te vinden op de website www.antwerpen.be/gezondegrond.

(Bericht en foto : Stad Antwerpen)