Sinds 1 oktober zijn er 720 transfers geregistreerd in het kader van het spreidingsplan voor ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Dat betekent dat ziekenhuizen die hun maximumcapaciteit bereikt hebben qua CODIV-19-patiënten, patiënten kunnen overbrengen naar andere ziekenhuizen die wel nog beschikbare bedden hebben. Afgelopen zaterdag vonden er 57 transfers plaats. Het spreidingsplan voor ziekenhuizen is sinds enkele maanden operationeel. Ofwel regelt het ziekenhuis dit zelf binnen het eigen netwerk of de eigen provincie, anders vragen ze een transfer aan bij het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC). Het PECC bekijkt dan welke ziekenhuizen beschikbare bedden hebben en regelt het transport. De provincie die de meeste transfers te verwerken kreeg, is Oost-Vlaanderen (132). In Antwerpen werden 93 patiënten overgenomen, in Brussel 91. Sinds 1 oktober werden ook dertien patiënten overgebracht naar Duitsland. Het PECC heeft sinds begin oktober in totaal 386 transfers uitgevoerd, waarvan 27 afgelopen zaterdag. Zo zijn er volgens het PECC sinds 1 oktober 72 patiënten verhuisd van Brussel naar Oost-Vlaanderen en 50 vanuit Luik naar Limburg.