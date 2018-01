Goesting krijgen in een opleiding doe je op de DOEdag van PIVA

Welke opleiding ga je kiezen? Als je in het 6de leerjaar zit, is dit een veelgestelde vraag. Het antwoord is echter niet zo eenvoudig voor de meeste kinderen en hun ouders. Een overvloed aan opleidingen, vakken en nieuwe regelgeving in het secundair onderwijs maken de keuze er niet makkelijker op.



Het provinciale instituut PIVA organiseert daarom een echte DOEdag om leerlingen van het 6de leerjaar te laten proeven van de verschillende richtingen: bakkerij, slagerij, hotel en toerisme. Op woensdag 24 januari is iedereen welkom tussen 13 en 16 uur.



De kinderen kunnen workshops volgen in de 4 verschillende afdelingen met oa. koekjes bakken, workshop chocolade, in de hotelafdeling kunnen de kinderen pannenkoeken maken, frietjes bakken en in de slagerij wordt een gourmet assortiment uitgewerkt.. De afdeling toerisme trakteert de jonge garde op een reis rond de wereld.



Ouders kunnen een rondleiding volgen doorheen de hele school en krijgen oa informatie over het nieuwe aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs www.meldjeaan.antwerpen.be.

(bericht en foto : © PIVA Antwerpen)