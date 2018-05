Gokschandaal politie groter dan gedacht

Het gokschandaal bij de Antwerpse politie is groter dan aanvankelijk werd gedacht. In het begin werden 30 agenten ervan verdacht op goksites actief te zijn, maar nu zijn ze met dubbel zo veel.



Politieagenten, notarissen en magistraten mogen niet gokken. Dat is bij wet verboden. Een onderzoek naar afpersings-praktijken door een aantal corrupte agenten, de zogenaamde Bende van Mega Toby en Sproetje, bracht het gokschandaal aan het licht. Om de regels te omzeilen gebruikten de agenten valse accounts. Opvallend is ook dat de ingezette bedragen vaak groter waren dan het maandloon van een gemiddelde politieman.