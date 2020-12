Golfsport is dé sport voor personen met een beperking

Vandaag is het de Internationale Dag voor Personen met een Beperking. Ook dit jaar wil Antwerp Golf School, met zijn uitgekiemd aanbod voor G-sporters, een voorbeeld zijn voor inclusiviteit in de sport. “Golf is een buitensport die werkelijk voor iedereen weggelegd is”, vertelt bestuurder Kris Van Ingelgem. “Jong of oud, alleen of in groep, met duidelijke spelregels en een onthaastend karakter is het dé sport voor personen met een beperking.”

Sinds zijn oprichting ruim 30 jaar geleden, draait het bij Antwerp Golf School om inclusiviteit. “Als golfschool is onze missie simpel: onze sport toegankelijk maken voor iedereen”, vertelt zaakvoerder Kris. “Al ben je jong of oud, groot of klein, heb je een fysieke of psychische beperking: met de juiste begeleiding kan iedereen ten volle genieten van deze prachtige sport.”

Dé sport voor G-sporters

Om die reden biedt AGS ook een uitgekiemd aanbod voor golfers met een beperking. “Onze lesgevers zijn speciaal opgeleid om les te geven aan G-golfers”, verduidelijkt Kris. “Met voldoende visuele ondersteuning en een boeiende, praktische leermethode kan elke speler op zijn eigen tempo beginnen.”

Het golfterrein is bovendien de ideale plek om je te ontplooien als G-sporter. “De golfbaan is een prikkelarme omgeving, waar je volop tot rust kan komen zonder noodzakelijk contact te hebben met andere spelers. Daarnaast zit er een duidelijke structuur in het golfspel, zo heb je steeds vaste routines en regels. Golf is ook geen gehaast spel, spelen kan dus steeds op je eigen tempo. Tot slot kunnen spelers met een fysieke beperking ook gebruik maken van allerlei hulpmiddelen die hun carrière als golfer nog vergemakkelijken”, zegt Kris.

G-golf captain Bie Gys specialiseert zich in het begeleiden van jonge golfers met Autisme Spectrum Stoornis: “Dankzij die prikkelarme omgeving en de duidelijke regels is golf bijzonder geliefd bij jongeren met ASS. Bovendien hebben we een speciaal startpakket voor jongeren, bestaande uit een individuele eerste les gevolgd door twee groepslessen.”

Gratis initiatie

Ook in 2021 blijft Antwerp Golf School gratis initiatielessen aanbieden voor G-golfers. Daarnaast krijgen G-golfers 20% korting op een lessenreeks van minimum 5 lessen én op hun lidmaatschap. Schrijf je in voor een gratis initiatieles op info@ags.be of 03 887 01 70.

(bericht en foto : Antwerp Golfschool)