"Gooi Martinez buiten, Nainggolan binnen"

In Eerste Klasse B heeft Beerschot Wilrijk gisteravond een gouden zaak gedaan in het klassement. De Mannekens versloegen Tubeke, dat is de laatste in de stand, met 0-1. Door de overwinning staat eerste achtervolger OH Leuven nu al op 5 punten. Al was het gisterenavond wel heel erg ver zoeken naar het champagnevoetbal dat we gewend zijn geraakt van de mannen van Marc Brys.