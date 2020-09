Goossens: "Zet mobiele testteams in op scholen"

Zet mobiele teams in die kinderen in de klas kunnen testen op covid-19, zo kunnen de lessen gewoon blijven doorgaan, dat voorstel doet Antwerps professor Herman Goossens.

Het aantal coronameldingen bij schoolkinderen neemt toe: zeker twee Antwerpse scholen hebben de deuren gesloten na besmettingen. Op dit moment moeten klasgenoten van een besmette leerling zich ook laten testen en nadien in quarantaine gaan. Een systeem dat volgens professor Goossens niet vol te houden valt, zeker omdat de herfst nog moeten beginnen.

Goossens vindt het in de meeste gevallen niet nodig om hele klassen in quarantaine te plaatsen. Mobiele testteams zouden daarbij kunnen helpen. Zij kunnen klasgenoten testen en 24 uur later het resultaat al kennen. De stad Antwerpen zou geïnteresseerd zijn in het systeem.

